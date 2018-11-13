Ради покупки цветов для любимой тюменец угнал Mercedes
13 ноября 2018 18:24
101
Сначала сотрудники дорожно-транспортной инспекции заметили подозрительно передвигающийся по дороге автомобиль Mercedes. Инспекторы обратили внимание на водителя и попросили его остановиться. Однако тот требование проигнорировал и попытался сбежать. После этого правоохранители начали преследование, пишет "ФедералПресс".
При задержании выяснилось, что за рулем находился 29-летний работник одной из техстанций по обслуживанию автомобилей. После ссоры со своей девушкой молодой человек решил воспользоваться оставленным на ремонт автомобилем, чтобы отправиться за цветами. Но по пути его задержали автоинспекторы.
Автомобиль вернули законному владельцу, а мужчину задержали и передали в полицию.Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Тюменской области.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 ноября 2018 14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Закон
454
9 ноября 2018 19:25
Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы. Закон
447
9 ноября 2018 19:14
Мужчина объяснил свой поступок тем, что "он находился в состоянии сильного душевного волнения". Закон
400
8 ноября 2018 23:31
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности. Закон
1735
8 ноября 2018 23:21
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило. Закон
374
8 ноября 2018 22:52
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский... Закон
393
8 ноября 2018 17:35
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение. Закон
260
Происшествия
13 ноября 2018 19:28
Она отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Происшествия
125
13 ноября 2018 18:24
Романтический порыв жителя Тюмени привел к полицейской погоне. Происшествия
96
13 ноября 2018 17:45
К счастью, обошлось без серьезного вреда для здоровья пострадавшего. Происшествия
120
Криминал
13 ноября 2018 16:57
Теперь она на 9,5 лет отправится в колонию. Криминал
152
13 ноября 2018 15:59
Теперь он предстанет перед судом. Криминал
143
13 ноября 2018 10:27
Установлено, что он погиб п ходе драки после застолья. Криминал
188
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
255
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
751
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
823
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
794
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
829
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
667
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
695
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1109
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1468
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1532
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2653
Мероприятия