Работник за увечье на производстве в Самаре получит с работодателя 1 млн рублей
21 декабря 2018 11:17
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Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании со строительно-производственной организации компенсации морального вреда, причиненного работнику в результате несчастного случая на производстве.
Обращению предшествовали события, произошедшие в июне 2017 г., когда работник ООО «Энергоремстрой» получил тяжелую травму во время работ по антикоорозийной защите опор воздушных линий электропередач в г. Самаре. При перемещении по опоре 26-летний молодой человек пошатнулся и упал на землю с высоты более 6 метров, получив перелом позвоночника.
В результате он утратил на 100 процентов профессиональную трудоспособность и получил I группу инвалидности.
Однако работодателем меры к компенсации морального вреда пострадавшему не принимались.
Автозаводский районный суд г. Тольятти удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме, взыскав с предприятия в пользу работника компенсацию причиненного морального вреда в размере 1 млн рублей, сообщает облпрокуратура.
pixabay.com
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