Пьяный мужчина не смог вывезти семью из «Курумоча» на Гоа
20 февраля 2019 13:21
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В самарском аэропорту сегодня ночью был задержан рейс, на борту которого находилось более двухсот человек
Скандал на борту самолета, готового лететь по маршруту Самара-Гоа, привел к задержке рейса на три часа.
По информации ProGorodSamara, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его состояние спровоцировало драку.
Неприятность ситуации усугублял тот факт, что вместе с упомянутым пассажиром находились его жена и двое детей.
Всего в салоне самолета на тот момент находилось 237 пассажиров.
Капитаном авиалайнера было принято решение снять неадекватного семьянина с рейса. За мужчиной последовала его семья, пишет ПроГородСамара.
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