Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово
27 марта 2018 12:33
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Причинами событий в ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 64 человека, стали «преступная халатность и разгильдяйство», заявил президент России на совещании в Кемерово.
«Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный!» — возмутился Путин. «Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).
После этого председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину президент поручил дать оценку действиям должностных лиц в городе. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно, подпишут», — заявил Путин.
Бастрыкин в ответ на это заметил, что для расследования дела по факту гибели людей при пожаре следователи уже изъяли огромное количество документов. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно с нарушениями, подчеркнул глава СК. Кроме того, нарушения, по данным Бастрыкина, следователи уже зафиксировали и при эксплуатации здания. Так, пожарная сигнализация в сгоревшем торговом центре, как рассказал председатель СК, не работала с 19 марта. «Но никто этим не занимался», — подчеркнул Бастрыкин, заметив, что работавшую в отличие от сигнализации систему оповещения после получения сигнала о пожаре не включил охранник ТЦ. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — добавил глава ведомства.
Ранее в МЧС также сообщали о том, что проверки в сгоревшем ТЦ не проводились из-за надзорных каникул в отношении малого бизнеса. «Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится», — прокомментировал это Путин, заметив, что обязанность органов власти в данной ситуации заключалась в том, чтобы «проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне». «Собственник сдал [объект строительства] и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — подчеркнул политик.
Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, который также присутствовал на совещании, он поручил сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре. «Уже начинаем прием, я лично приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей», — отреагировал на это Тулеев, признавшись, что у него самого в результате происшествия погибла племянница. «Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют», — добавил губернатор.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался около 12:00 мск (16:00 по местному времени) 25 марта. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где были расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. По последним данным спасателей, в результате погибли 64 человека. Вице-губернатор области Владимир Чернов ранее называл причиной случившегося то, что «у кого-то из ребятишек была зажигалка». «Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох», — говорил он. Также в производстве, как рассказывал РБК источник в центральном региональном центре МЧС, есть версия, что причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона. Эту информацию также подтвердил источник РБК, знакомый с материалами расследования.
26 марта в Кемерово вместе со следователями центрального аппарата СК прибыл Бастрыкин. Утром 27-го в город приехал Путин. Президент возложил цветы к стихийному мемориалу у сгоревшего торгового центра. Когда он находился на совещании с Тулеевым и Бастрыкиным, в городе проходила акция памяти по погибшим при пожаре. По данным «РИА Новости», на площадь Советов пришли около 300 человек, при этом корреспондент местного портала tayga.info сообщал более чем о 4 тыс. вышедших на митинг. Собравшиеся, по данным издания, требовали отправить руководство региона в отставку и дать точную информацию о числе погибших. Мэр Кемерово Илья Середюк предложил жителям самим осмотреть морг и сгоревшее здание торгово-развлекательного центра. «Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг», — заявил он на митинге.
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