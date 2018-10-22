Против экс-директора управления капстроительства Самарской области возбудили уголовное дело
22 октября 2018 10:16
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В Самаре приступили к расследованию уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего руководителя регионального управления капитального строительства Светланы Моравской. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
— Она приняла и оплатила работы компании ООО «С.И.Т.И», представители которой по госконтракту строили берегоуправление у села Рождествено. И это несмотря на то что подрядчик сознательно использовал более дешёвые шпунты и похитил 28,2 миллиона рублей. Эту проверку я инициировал ещё в 2015 году, — пишет депутат. — Примечательно, что Моравская покинула Самару после череды скандалов с участием её «крестного отца» — министра строительства Алексея Гришина.
Женщине грозит срок до 10 лет лишения свободы по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Светлана Моравская была предшественницей Реналя Мязитова на посту главы регионального управления капстроительства. Он, к слову, тоже попал под статью. По версии следствия, мужчина провернул аферу при покупке земельного участка. Региональное управление капитального строительства является заказчиком возведения нескольких крупных объектов: Ледового дворца на Молодогвардейской, новой станции метро, взрывозащитных конструкций у стадиона «Самара Арена» и других. Стоимость каждого проекта оценили не в один миллион рублей, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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