Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
В Самарской области в ДТП в Сызранском районе погиб депутат Машина оказалась в кювете и перевернулась.
В Самарской области в ДТП в Сызранском районе погиб депутат
Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей Судебные приставы Самарской области помогли взыскать с должника моральный вред.
Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей
Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны
Россияне оценили влияние журналистов на жизнь страны
В Самаре служба занятости помогает гражданам пенсионного возраста освоить новые профессии
В Самаре служба занятости помогает гражданам пенсионного возраста освоить новые профессии
Торговцы сэконд-хэндом в Самаре занимают пустеющие торговые центры Участники рынка отмечают, что этот тренд продолжится.
Торговцы сэконд-хэндом в Самаре занимают пустеющие торговые центры
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия Охотсезон продлится до 15 ноября.
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия
сегодня  Понедельник, 22 октября, 13:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/10:
USD 65.81
0.09
EUR 75.32
-0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Против экс-директора управления капстроительства Самарской области возбудили уголовное дело

22 октября 2018 10:16
127
Против экс-директора управления капстроительства Самарской области возбудили уголовное дело
Ей грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В Самаре приступили к расследованию уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего руководителя регионального управления капитального строительства Светланы Моравской. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Она приняла и оплатила работы компании ООО «С.И.Т.И», представители которой по госконтракту строили берегоуправление у села Рождествено. И это несмотря на то что подрядчик сознательно использовал более дешёвые шпунты и похитил 28,2 миллиона рублей. Эту проверку я инициировал ещё в 2015 году, — пишет депутат. — Примечательно, что Моравская покинула Самару после череды скандалов с участием её «крестного отца» — министра строительства Алексея Гришина.

Женщине грозит срок до 10 лет лишения свободы по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Светлана Моравская была предшественницей Реналя Мязитова на посту главы регионального управления капстроительства. Он, к слову, тоже попал под статью. По версии следствия, мужчина провернул аферу при покупке земельного участка. Региональное управление капитального строительства является заказчиком возведения нескольких крупных объектов: Ледового дворца на Молодогвардейской, новой станции метро, взрывозащитных конструкций у стадиона «Самара Арена» и других. Стоимость каждого проекта оценили не в один миллион рублей, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 октября 2018  12:11
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия Охотсезон продлится до 15 ноября.
С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия
Охотсезон продлится до 15 ноября. Закон
70
20 октября 2018  17:02
Суд — сначала районный, а потом и областной — не нашел подтверждений доводов Никологорского и отказал ему в иске.
Бывший руководитель Самарского горизбиркома не смог оспорить свое смещение с поста руководителя ТСЖ
Суд — сначала районный, а потом и областной — не нашел подтверждений доводов Никологорского и отказал ему в иске.   Закон
309
19 октября 2018  21:53
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В Тольятти сотрудник полиции подозревается в "фальсификации доказательств" и других преступлениях
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии... Закон
335
19 октября 2018  19:14
Местная жительница проживала в квартире со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками.
В Отрадном пенсионерка в состоянии аффекта убила своего сына алкоголика
Местная жительница проживала в квартире со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками.  Закон
668
19 октября 2018  16:52
Он внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.
В Тольятти работник ветеринарной организации задержан за "служебный подлог"
Он внес в ветеринарную справку ложные сведения о перемещении 1 600 килограммов мяса говядины между двумя торговыми фирмами.   Закон
340
18 октября 2018  15:01
Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник.
Национальный суд Испании признал невиновными всех обвиняемых по делу «русской мафии»
 Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник.  Закон
257
17 октября 2018  21:22
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.
Бывшему исполнительному директору СОФЖИ предъявлено новое обвинение
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.  Закон
307
Весь список
Происшествия
22 октября 2018  12:49
В Самарской области в ДТП в Сызранском районе погиб депутат Машина оказалась в кювете и перевернулась.
В Самарской области в ДТП в Сызранском районе погиб депутат
Машина оказалась в кювете и перевернулась. Происшествия
63
22 октября 2018  12:42
Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей Судебные приставы Самарской области помогли взыскать с должника моральный вред.
Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей
Судебные приставы Самарской области помогли взыскать с должника моральный вред. Происшествия
52
22 октября 2018  10:50
В Самаре из-за приступа экстренно сел самолет рейсом Красноярск — Новосибирск Одной из пассажирок стало плохо с сердцем
В Самаре из-за приступа экстренно сел самолет рейсом Красноярск — Новосибирск
Одной из пассажирок стало плохо с сердцем. Происшествия
92
Весь список
Криминал
22 октября 2018  10:54
В Самаре с детской площадки украли резиновое покрытие и вывезли на дачу Любителям наживы грозит срок до 5 лет.
В Самаре с детской площадки украли резиновое покрытие и вывезли на дачу
Любителям наживы грозит срок до 5 лет. Криминал
124
22 октября 2018  09:56
Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции
Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции
Супруги работали в одной организации: муж водителем, жена – кондуктором. Криминал
142
21 октября 2018  12:44
Самарский РКЦ «Прогресс» не имеет никакого отношения к провальному старту ракеты-носителя
Самарский РКЦ «Прогресс» не имеет никакого отношения к провальному старту ракеты-носителя
По версии источника, близкого к ситуации, сборщики на Байконуре погнули один из выступов крепления. Криминал
502
Весь список


Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
366
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
409
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
472
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
443
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
885
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
713
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
745
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1150
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1191
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2296
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1708
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1891
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
В Самаре служба занятости помогает гражданам пенсионного возраста освоить новые профессии
Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные