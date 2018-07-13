Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве
13 июля 2018 10:20
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Как ранее сообщали СМИ, в четверг появилась инфромация, что в России исчез болельщик из Англии. Пробыв в стране почти весь чемпионат мира, в последние дни перестал выходить на связь с родственниками.
Основой для всех публикаций в прессе послужило сообщение агентства Reuters, в котором говорилось, что "британский подданный по имени Дуглас Мортон, отправившийся в Россию на чемпионат мира, пропал – с прошлой пятницы его не видел никто из знакомых. Об этом родственники болельщика сообщили в среду в социальных сетях".
По информации журналистов, Мортона последний раз видели в Самаре, где Англия играла со Швецией в четвертьфинале. С берегов Волги британец должен был вернуться в Москву на поезде. Его родные были убеждены, что в столицу он прибыл, так как последние данные о списании средств в банковской карты приходили именно из Москвы.
Сообщение об исчезновении своего гражданина подтвердило и посольство Великобритании – там Reuters сказали, что уже связались с российскими властями и правоохранительными органами. Пропавшего описали как мужчину в возрасте около 60 лет, ростом 163 сантиметра, в очках, с бристольским акцентом и небритостью на лице.
История в целом получила достаточный резонанс. По сообщению "Интерфакса", в Самарской области полиция начала проверку сведений о пропаже Мортона, хотя местные правоохранители подчеркнули: "В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали".
А родственники бристольца тем временем развернули бурную кампанию в соцсетях, разыскивая Дугласа. По сообщению ТАСС, гражданина Великобритании обнаружили в одном из московских отелей. "Столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось. Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании" – сказал представитель полиции. Также, по словам источника агентства, Мортон был найден в гостинице. Он категорически отказывается общаться с прессой, пишет СпортЭкспресс.
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