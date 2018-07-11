Прокуратура Чапаевска через суд требует взыскать неустойку с должников по алиментам

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Прокуратурой г. Чапаевска проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних при уплате им алиментов, взысканных по решениям суда.В соответствии со ст. 15 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, данное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.В ходе надзорных мероприятий прокуратурой г. Чапаевска установлено, что 11 местных жителей уклонились от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.По результатам проверки прокурор города предъявил в защиту интересов несовершеннолетних 11 исковых заявлений к их родителям о взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки на общую сумму 3 млн. 400 тыс. рублейВ настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения, сообщает облпрокуратура.