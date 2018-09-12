Причиной несчастного случая на АвтоВАЗе признали стоптанные задники туфель
12 сентября 2018 09:42
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На Волжском автозаводе женщина трудится 14 лет. Год назад в рамках эксперимента ее перевели в другой цех. При этом, по ее словам, ее должным образом не проинструктировали, и в какой-то момент она потеряла ориентиры, что и привело 9 сентября 2017 года к несчастному случаю. Когда женщина обходила окрашиваемый кузов, ее правая нога провалилась и застряла по голень в технологическом канале. Другой маляр успела остановить конвейер. Пострадавшая маляр доработала до конца смены, но через два дня все-таки обратилась к врачу с гематомой на голени.
При расследовании случая один из рабочих сообщил, что у кожаных туфель женщины, которые являются частью спецодежды маляров, были смяты задники. Из-за этого обувь слетела с ноги и упала под настил камеры. На этом основании комиссия, расследовавшая обстоятельства травмы женщины, пришла к выводу, что та сама допустила неосторожность и наложили на нее дисциплинарное взыскание в виде замечания.
В ситуацию вмешался профсоюз «МОЛОТ», который уже давно пытается защищать права рабочих АвтоВАЗа, правда, пока не слишком удачно. Профсоюз заявил о своем несогласии с выводами комиссии. При его поддержке маляр обратилась в Автозаводской суд с иском о признании недействительным заключения комиссии о ее ответственности за случившееся. Она также просила суд установить степень вины завода и взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей. Однако районный суд ей в этом отказал, а в конце августа это решение оставила в силе областная апелляция, пишет СО ОНЛАЙН
Фото pixabay.com
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