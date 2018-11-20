При пожаре в Челно-Вершинском районе погибли три человека
20 ноября 2018 10:21
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Вечером в понедельник, 19 ноября, сгорел частный дом на ул. Полевой в поселке Подлесный Челно-Вершинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение пожаре поступило в 21:27. Площадь возгорания составила 50 кв. м. В тушении участвовали 22 человека, использовалось восемь спецмашин.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пожар удалось ликвидировать в 21:54.
По данным источника в оперативных структурах, при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела трех человек, пишет Волга Ньюс. Личности погибших и причины их смерти устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный ущерб.
Фото pixabay.com
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