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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При пожаре в Челно-Вершинском районе погибли три человека

20 ноября 2018 10:21
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При пожаре в Челно-Вершинском районе погибли три человека
Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Вечером в понедельник, 19 ноября, сгорел частный дом на ул. Полевой в поселке Подлесный Челно-Вершинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение пожаре поступило в 21:27. Площадь возгорания составила 50 кв. м. В тушении участвовали 22 человека, использовалось восемь спецмашин.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пожар удалось ликвидировать в 21:54.

По данным источника в оперативных структурах, при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела трех человек, пишет Волга Ньюс. Личности погибших и причины их смерти устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный ущерб.

Фото pixabay.com


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