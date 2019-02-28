При демонтаже стены здания кассационного суда в Самаре стена обрушилась на рабочего

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Инцидент произошел в ноябре 2018 года в результате нарушения требований охраны труда при организации ОТ АО «Волгатрансстрой-9» строительных работ по адресу: ул. Урицкого, д.21. В зоне демонтажа несущей стены произошло обрушение находящегося рядом с указанной стеной кирпичного короба, в результате чего рабочий получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, сообщает облпрокуратура.Решение следственного органа о возбуждении уголовного дела прокуратурой района признано законным и обоснованным.