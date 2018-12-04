Правозащитники потребовали закрыть смертельно опасные стадионы в Самаре

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Прокуратура Самары проверит состояние внутриквартальных футбольных стадионов в Железнодорожном районе городского округа. По сообщению жителей, строения несут смертельную опасность.Проверка инициирована общественной организацией защиты прав потребителей «Гражданский патруль». По данным правозащитников, требованиям безопасности не отвечает два футбольных стадиона. Их аварийное состояние может привести к гибели подростков.Речь идет о спортивных сооружениях на улицах Партизанской и Тушинской. Обе площадки реконструировали прошлой осенью за счет средств местного бюджета, в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Работы стоимостью в четыре миллиона рублей выполнил один и тот же подрядчик. И до 2019 года все элементы благоустройства находятся на гарантии.Однако спортивные ворота не прослужили и года. В металлической решетке образовалось большое число порывов. Сегодня края металлических ограждений напоминают гигантскую колючую поволоку, на куски арматуры которой могут, играя, могут напороться дети.Похожий случай произошел весной этого года в Екатеринбурге. Трагедия случилась на школьном стадионе с первоклассником. Мальчик при падении наткнулся на торчащую арматуру. Штырь вошёл в голову через глаз на девять сантиметров. Его увезли в больницу, дважды оперировали, но не спасли.— К сожалению, на такие вещи мы почему-то начинаем обращать внимание только после того, как кто-то принесет в жертву свою жизнь или здоровье. Активисты «Гражданского патруля» обнаружили эти спортивные объекты случайно, проходя мимо, и не смогли остаться равнодушными. Вроде бы социально важный объект, не дешевый, востребованный и все еще на гарантии, ну почему нельзя привести его в нормальное состояние? Ждем очередной смерти? Считаю, этот факт может говорить об исключительной халатности местных органов власти. А поэтому мы будем требовать не только немедленного устранения всех нарушений, но и возбуждения уголовного дела в отношении тех должностных лиц, которые должны был следить за состоянием этого спортивного объекта, — рассказал глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонов.Соответствующее обращение подано сегодня, 4 декабря, в прокуратуру Самары. Виновному должностному лицу может грозить уголовная ответственность по ч.1 ст. 293 УК РФ – халатность, санкция предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, а также арест до трех месяцев.