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Пожар в торговом центре в Кемерово вошел в список крупнейших по числу погибших за последние сто лет

26 марта 2018 09:58
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Пожар в торговом центре в Кемерово вошел в список крупнейших по числу погибших за последние сто лет
По последним данным, жертвами трагедии стали 48 человек.

Самым тяжелым по последствиям остается пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году — происшествие привело к гибели 153 человек.

Не менее трагичными стали возгорания в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год) и в УВД Самары (1999 год) — в первом случае огонь унес 63 жизни, второй — еще 57, сообщает «РИА Новости».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 43 человека пострадали.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове пропавшими без вести числятся 16 человек.

«Без вести пропавшими остаются 16 человек», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Пучков добавил, что жертвами пожара стали 48 человек, еще 64 человека пострадали. Ранее сообщалось, что спасатели полностью ликвидировали возгорание и приступили к разбору завалов, пишут "Известия".
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