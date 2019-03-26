Пожар по повышенному рангу тушили в Ленинском районе Самары
26 марта 2019 10:05
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В 20:05 мин. 25 марта поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит двухэтажный жилой дом на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар №2", на место направлены дополнительные подразделения.
Пострадавших в результате пожара нет, эвакуировано 12 человек.
В 23:03 пожар ликвидирован.
На ликвидацию пожара привлекались 64 человека личного состава и 19 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.
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