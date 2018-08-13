Пожар на 60 кв. метрах тушили ночью в Октябрьске

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В ночь на понедельник, 13 августа по адресу: г.о. Октябрьск, ул. Волжская, произошел пожар. Горела частная баня на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.