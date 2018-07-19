После ДТП с микроавтобусом на трассе в Саратове госпитализировано 5 человек
19 июля 2018 13:38
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Сегодня, 19 июля утром в Саратовской области на трассе в районе пос. Ивановский Саратовского района микроавтобус с логотипами транспортной компании "Властелин" при обгоне столкнулся с грузовиком. Автобус вез людей из Саратова в Красноармейск. По предварительной информации, в ДТП пострадали 8 чел., госпитализация понабилась пятерым. Остальных пассажиров до пункта назначения довез другой автобус, прибывший на место аварии, пишет СарБК.
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