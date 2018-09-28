Полиция в Самаре ведет розыск водителя, скрывшегося с места ДТП
28 сентября 2018 13:15
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27 сентября в городе Самара в 06:00 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на регулируемом перекрестке улиц Пугаческая и пр. Металлургов, при выполнении маневра левого поворота не уступил дорогу и допустил наезд на 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть пр. Металлургов по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После чего неустановленный водитель с места ДТП скрылся.
В результате аварии пешеход обратился в больницу.
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о случившемся, просим обращаться по адресу: Самара ул. Литвинова, 360 к. 5 или звонить по телефонам: 8-927-650-57-77 - отделение розыска полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре.
Ваша информация поможет в расследовании произошедшего ДТП, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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