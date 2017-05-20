Полиция Самары разыскивает несовершеннолетнюю Кристину Елисееву

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на вид 17 лет, рост 160-162 см, среднего телосложения, глаза зелено-карие, волосы прямые, русые, ниже плеч. Особые приметы - под носом шрам 0,3 см.кардиган серого цвета ниже колен, черные шорты, белая блузка, кеды белые кожаные с зеленым смайликом по окантовке, на правой руке черные часы.Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефонам: (846) 334-02-02, 278-24-00 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.