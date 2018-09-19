Полицейские установили личность мужчины, чей труп нашли на одном из островов в акватории р. Волга

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30 июля на острове в районе причала «Совхоз Комсомолец» был обнаружен скелетированный труп неизвестного человека. После публикации в СМИ информации с его приметами в Сызранский ЛО МВД России на транспорте обратилась женщина. Она сообщила, что более 10 лет назад пропал без вести ее муж. Имеющиеся приметы давали основания полагать, что найдено его тело. В ходе проверки полицейские провели сравнительный тест ДНК, по результатам которого предположение подтвердилось, личность мужчины была установлена. Им оказался житель Сызрани 1960 года рождения, который почти 15 лет назад ушел из дома и пропал, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

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