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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с грузовиком в Ставропольском районе

21 декабря 2018 11:02
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с грузовиком в Ставропольском районе
Водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешехода, который стоял на обочине трассы без светоотражающих элементов.

ДТП со смертельным исходом произошло в 23:30 на 949 км трассы М5 «Урал» в Ставропольском районе. Водитель 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем «МАН», двигался по трассе М5 «Урал», в пути следования проявил невнимательность, в результате чего совершил наезд на неустановленного мужчину - пешехода, который стоял на обочине трассы без светоотражающих элементов по правому краю проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150 метров, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров. Такой элемент позволит лучше заметить, как взрослого, так и ребенка. Очень хорошо, если световозвращающие элементы уже присутствуют на одежде, т.е. вшиты производителями, но также их можно приобрести и пришить самостоятельно. Поскольку пешеход по отношению к водителю, при переходе проезжей части, находится боковой стороной, то и основное расположение световозращателей должно быть соответствующее.

Согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Законодательно за нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная ответственность – штраф 500 рублей.

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