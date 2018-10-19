Полицейские Сызрани выявили пассажиров, нарушивших миграционное законодательство

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили двух иностранных граждан, использовавших поддельные миграционные карты. При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва-Оренбург» сотрудники патрульно-постовой полиции службы выявили двух граждан одного из сопредельных государств, у которых были обнаружены и изъяты миграционные карты с признаками подделки.По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые документы являются подложными. Со слов задержанных документы со штампом пересечения границы Российской Федерации они приобрели в Москве, куда приезжали на заработки.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчин возбуждены уголовные дела, сообщает ведомство.