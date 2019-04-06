Пограничники изъяли у направлявшегося в Москву жителя Казахстана 131 черепаху
6 апреля 2019 11:18
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В Костанайской области Казахстана пограничники изъяли у 24-летнего гражданина страны 131 живую черепаху. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили на сайте пограничной службы комитета нацбезопасности республики.
Животных в чемодане мужчина пытался вывезти в Челябинск на своем автомобиле. Сотрудники службы определили рыночную стоимость контрабанды. Она составила 1 млн 300 тыс. тенге (более 220 тыс. рублей).
В январе 2018 года пограничники Казахстана пресекли незаконный ввоз в Россию оружия и патронов. Был задержан 25-летний гражданин Казахстана за провоз травматического пистолета и патронов к нему без разрешительных документов, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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