Под поездом в Самарской области погиб молодой человек из Ульяновской области

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Как сообщалось ранее, в дежурную часть Сызранского линейного отдела в 8:47 от дежурной центрального парка ст. Сызрань-1 поступило сообщение, о том, чтомашинист пассажирского поезда № 10 сообщением «Москва-Самара», следуя по 966 км, в районе ул. Декабристов г. Сызрани Самарской области,применил экстренное торможение для предотвращения наезда на мужчину.Однако предотвратить наезда не удалось, сообщает ведомство.Стало известно, что погибший, с февраля 2019 года работал по договору с одним из структурных подразделений Куйбышевской железной дорогифилиала ОАО «РЖД» и осуществлял работы по очистке снега. В связи с плохими погодными условиями мужчина не услышал приближающийсяпоезд и был смертельно травмирован.Пострадавшим оказался 28-летний житель Николаевского района Ульяновской области. Временно проживающий в г. Сызрань со своейдевушкой.Фото: pixabay.com