Под Тулой подросток без прав врезался в авто полицейских, один оперативник погиб
18 января 2019 11:59
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Подросток без водительского удостоверения врезался на легковушке в автомобиль с полицейскими в Тульской области. В результате погиб один оперативник, ещё шесть человек пострадали, сообщает ТАСС.
Авария произошла вечером 17 января на 33-м километре трассы Тула — Новомосковск. В одной из машин ехали по служебной необходимости четыре сотрудника отделения полиции и один мужчина, не являющийся полицейским. Вторым автомобилем управлял 17-летний водитель, его пассажиром был 15-летний подросток.
— В результате ДТП погиб оперуполномоченный уголовного розыска, — говорится в сообщении полиции. Ещё шесть человек доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, — уточняется в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетний водитель не имел водительских прав. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии, пишет Лайф.
pixabay.com
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