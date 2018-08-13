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Под Тольятти мужчина погиб в результате взрыва газовых баллонов

13 августа 2018 10:44
28
Под Тольятти мужчина погиб в результате взрыва газовых баллонов Загорелся пристрой к частному дому.
Загорелся пристрой к частному дому.

В ночь на понедельник, 13 августа, под Тольятти произошло ЧП. В частном доме, расположенном на улице Рябиновой в поселке Приморском, взорвались газовые баллоны. Об этом сообщили очевидцы, пишет 63.ру.

— Взрыв был такой громкий, что уши заложило. Все соседи проснулись. Приехала скорая и две машины пожарных. Сказали, что один мужчина погиб, — сообщили очевидцы.

По информации оперативных служб, погибшему было 35 лет.

В ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о происшествии поступило дежурному в 23:27 12 августа. Горел пристрой к частному дому на площади 10 квадратных метров. На месте работали 9 пожарных и 3 единицы спецтехники. Возгорание ликвидировали в 00:03.

Фото 63.ру
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