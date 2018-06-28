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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Сызранью выпал град

28 июня 2018 10:59
176
Под Сызранью выпал град
Большая туча неожиданно накрыла район.

О неожиданном граде и сильном ливне в районе села Трубетчино 26 июня сообщили КТВ-Луч очевидцы. По их словам, большая туча неожиданно накрыла район. Небо разрывали вспышки десятков молний.

- Мы ехали на автомобиле. Неожиданно пошел такой ливень, что дворники не справлялись, ничего не было видно. В этот же момент по лобовому стеклу начали биться маленькие кусочки льда – начался град. Дорога за несколько минут покрылась потоком воды. Если честно, было не по себе. Хотели поскорее доехать домой, - рассказали очевидцы.

Напомним, вчера гроза прошла в Самаре.
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