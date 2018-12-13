Под Самарой бродячие собаки атаковали детскую поликлинику, каток и несколько дворов

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В жилых кварталах Кинели Самарской области орудуют стаи бродячих псов. Местные власти решить проблему не могут второй год.За помощью местные жители обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Правозащитники готовят обращение в прокуратуру с просьбой проведения проверок.— Собаки объединяются в крупные своры и ведут себя очень агрессивно. Регулярно нападают на прохожих, как взрослых, так и детей. К счастью, серьезных травм пока никто не получил, но одежду и обувь нам рвут постоянно. В управлении ЖКХ принимают наши заявки, но собак становится только больше. Только в нашем дворе живет несколько свор, а рядом с нами детская поликлиника и общественный каток, где всегда очень много детей, — рассказывает жительница Кинели Анастасия.Проблема бродячих собак в Кинели существует уже два года. Но в последнее время численность безнадзорных животных увеличилась в несколько раз. Как заявляют молодые мамы, они перестали посещать детские площадки в собственном дворе, территорию оккупировали агрессивные псы, совершено множество нападений на людей.Особенно напряженная обстановка сложилась на улицах Элеваторной, Украинской и Мостовой.