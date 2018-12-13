Под Самарой бродячие собаки атаковали детскую поликлинику, каток и несколько дворов
13 декабря 2018 10:42
21
В жилых кварталах Кинели Самарской области орудуют стаи бродячих псов. Местные власти решить проблему не могут второй год.
За помощью местные жители обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Правозащитники готовят обращение в прокуратуру с просьбой проведения проверок.
— Собаки объединяются в крупные своры и ведут себя очень агрессивно. Регулярно нападают на прохожих, как взрослых, так и детей. К счастью, серьезных травм пока никто не получил, но одежду и обувь нам рвут постоянно. В управлении ЖКХ принимают наши заявки, но собак становится только больше. Только в нашем дворе живет несколько свор, а рядом с нами детская поликлиника и общественный каток, где всегда очень много детей, — рассказывает жительница Кинели Анастасия.
Проблема бродячих собак в Кинели существует уже два года. Но в последнее время численность безнадзорных животных увеличилась в несколько раз. Как заявляют молодые мамы, они перестали посещать детские площадки в собственном дворе, территорию оккупировали агрессивные псы, совершено множество нападений на людей.
Особенно напряженная обстановка сложилась на улицах Элеваторной, Украинской и Мостовой.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 декабря 2018 17:39
Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием... Закон
267
12 декабря 2018 16:36
Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,... Закон
690
12 декабря 2018 14:21
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Закон
348
11 декабря 2018 21:55
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра. Закон
550
11 декабря 2018 18:09
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного. Закон
379
11 декабря 2018 16:27
Преступников установили и задержали на удивление быстро. Закон
370
11 декабря 2018 16:21
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал... Закон
473
Происшествия
13 декабря 2018 10:42
Местные власти решить проблему не могут второй год. Происшествия
18
13 декабря 2018 10:15
Он отвез автомобиль на склад автозапчастей. Происшествия
54
13 декабря 2018 09:42
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
146
Криминал
13 декабря 2018 09:25
Мужчина убил женщину в ходе застолья. Криминал
122
12 декабря 2018 11:16
Полиция просит очевидцев откликнуться. Криминал
233
12 декабря 2018 09:57
Глава семейства обнаружил пропажу денег из кармана. Криминал
2022
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
560
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
902
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
826
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
562
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
580
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
890
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1094
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
976
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1359
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1747
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1821
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3044
Мероприятия