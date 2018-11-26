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Почти 150 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

26 ноября 2018 09:28
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Почти 150 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных инцидентов.

Почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии. Об этом сообщает радио "Нью Зиленд". Когда сотрудники департамента охраны природы обнаружили млекопитающих, около половины животных были уже мертвы. Остальных дельфинов пришлось усыпить.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу, передает Радио Маяк.

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