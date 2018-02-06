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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

По факту взрыва газового баллона в доме на улице Георгия Димитрова в Самаре возбудили уголовное дело

6 февраля 2018 11:19
644
По факту взрыва газового баллона в жилом доме на улице Георгия Димитрова в Самаре возбудили уголовное дело
Фигурантов в деле пока нет.

Следователи завершили проверку по факту взрыва газового баллона в жилом доме на улице Георгия Димитрова, 110 в Самаре. Они возбудили уголовное дело.

Фигурантов в деле пока нет. Уголовное дело возбудили по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, сообщает 63.ру.

Напомним, взрыв газа в доме произошел во второй половине дня в понедельник, 5 февраля. Из здания эвакуировали несколько десятков человек. Оказалось, что происшествие случилось, когда на верхних этажах рабочие устанавливали натяжные потолки. 

В результате происшествия пострадали три человека.
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