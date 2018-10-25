По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело

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Напомним, утром 24 октября 2018 года на территории строительной площадки, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города Самары упал башенный кран. ЧП произошло в результате допущенных нарушений при производстве строительных работ. При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает ведомство.