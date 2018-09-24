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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пассажир уснул в проходе самолета из Туниса в Самару

24 сентября 2018 10:15
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Пассажир уснул в проходе самолета из Туниса в Самару Из-за нетрезвого пассажира рейс отменять не стали.
Из-за нетрезвого пассажира рейс отменять не стали.

Жители Самарской области, которые возвращались на самолете из Туниса в столицу региона, стали свидетелями необычного явления. Один из пассажиров уснул во время полета. Но вместо кресла он уютно расположился на полу.

— Мужчина был пьян. В самом начале полета он лег у аварийного выхода. Спи как в последний раз, — иронично заметили другие пассажиры.

Из-за нетрезвого пассажира рейс отменять не стали. Самолет вылетел в 22:29 из Монастира и приземлился в Самаре в 3:25, пишет 63.ру.

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