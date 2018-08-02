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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Отравились более 100 пассажиров теплохода в Ленобласти

2 августа 2018 13:25
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Отравились более 100 пассажиров теплохода в Ленобласти Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната» возбудили следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Дело завели по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В пресс-службе уточнили в четверг, 2 августа, что отравились не менее 100 пассажиров, среди которых — 11 несовершеннолетних и три члена экипажа.

Теплоход выполнял речной круиз по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург, когда пассажиры массово заявили о симптомах отравления, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com
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