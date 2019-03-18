Осужденную директрису самарской гимназии №1 отправили в детский сад
18 марта 2019 13:14
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Признанная виновной по уголовной статье экс-директор самарской гимназии №1 Любовь Картамышева после приговора суда недолго оставалась безработной. Ее новая пристань — скромный детсад в Промышленном районе Самары. Хотя возможно, это лишь временная позиция, и, когда страсти, порожденные уголовным делом Картамышевой, окончательно улягутся, она сможет получить более видное место, пишет СО ОНЛАЙН.
Директор самарской гимназии №1 Любовь Картамышева была задержана в августе 2017 года при получении денег от матери двойняшек, переводившихся в элитное учебное заведение. Это дело стало настоящим катализатором активности правоохранителей в теме школьных поборов, но закончилось для самой г-жи Картамышевой символическим приговором. Она была осуждена 7 сентября 2018 года по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», приговорена к штрафу в 80 тысяч рублей, но тут же освобождена от него, так как суд посчитал, что экс-директриса уже наказана тем, что длительное время находилась под стражей. Суд отказался также каким-либо образом ограничивать ее право работать в системе образования, хотя такое требование звучало в ходе судебного процесса. Сторона обвинения не стала обжаловать приговор.
Благодаря этому Любовь Картамышева с момента его вынесения считается не имеющей судимости и сохранила возможность работать и дальше в системе образования. Статья 351.1 Трудового кодекса прямо запрещает лицам с судимостью работать в сфере образования, но «если мы откроем статью 86 Уголовного кодекса, то прочитаем: „Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым“. Следовательно, как таковой судимости у нее нет и к ней нельзя применять никакие ограничения», — пояснил «СО» адвокат Вячеслав Яблоков, представлявший интересы Любови Картамышевой в суде.
Спустя полгода после оглашения приговора, а именно 12 марта, Картамышева возглавила МБДОУ «Детский сад №186» в Самаре (он также носит имя «Ромашка»). Информацию об этом «СО» подтвердили в дошкольном учреждении. Сама Любовь Картамышева комментировать свое назначение отказалась, добавив: «Если бы вы обратились ко мне буквально в понедельник, я бы ответила на любой вопрос». На вопрос, известно ли ей было, что в понедельник ее назначат заведующей садом, она ответила: «К сожалению, нет».
Фото pixabay.com
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