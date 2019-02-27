Организация из Тольятти 223 раза нарушила ПДД и вовремя не погасила штрафы

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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении одной из организаций было возбуждено 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 179 тысяч рублей.Работниками Службы должнику было вручено требование о погашении задолженности в 5-дневный срок, а также сделано предупреждение, что в случае неисполнения требований исполнительных документов в положенный срок, по каждому из производств будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который для организации составляет не менее 10 тысяч рублей, а это увеличит сумму задолженности фирмы на 2 миллиона 230 тысяч рублей.Узнав об этом, организация, не желая увеличивать долг в 12 раз, тут же погасила задолженность в полном объеме. Исполнительные производства в отношении компании были окончены фактическим исполнением.