Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске
4 января 2019 11:25
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Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обрушение подъезда жилого дома по улице Карла Маркса произошло рано утром 31 декабря. Приоритетной версией произошедшего считается взрыв бытового газа.
Вечером 3 января на месте трагедии завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек, спасти удалось шесть жителей дома, в том числе двух детей. Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и Челябинска, они находятся в стабильном состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьи погибших при обрушении получат по 1 млн рублей. Первые похороны пройдут в городе 4 января, пишут "Известия".
pixabay.com
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