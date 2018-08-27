Около цирка в Самаре машина перевернулась на бок и оказалась зажата между двумя иномарками
27 августа 2018 09:24
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Вечером в воскресенье, 26 августа, в центре Самары произошло ДТП с участием трех машин. На пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского столкнулись «Хонда», «Сузуки» и внедорожник, пишет 63.ру.
— Авария произошла около цирка. Внедорожнику повезло меньше всего. Малого того что он перевернулся на бок, так его с двух сторон зажали «Хонда» и «Сузуки», — рассказал очевидец.
Свидетели происшествия опубликовали фото в группе «ДТП Самара».
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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