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Около пересечения Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись три автомобиля

22 июня 2018 09:49
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Около пересечения Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись три автомобиля
«Десятку» буквально затянуло под Citroen.

В четверг, 21 июня, в Самаре произошло двойное ДТП. Недалеко от пересечения Авроры и Партизанской столкнулись три автомобиля. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Машины столкнулись одна за другой. Сначала «десятка» столкнулась с Citroen. Потом иномарка зацепила «четырнадцатую», — рассказали свидетели происшествия. — «Десятку» буквально затянуло под Citroen, капот сложился пополам.
Машины заняли одну полосу.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
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