Около Тольятти водитель насмерть сбил женщину

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Рано утром 1 января водитель, управляя а/м Шевролет, двигался по а/д "Обводная дорога г. Тольятти - поворот на Васильевку", во время движения допустил наезд на пешехода женщину.В результате ДТП задокументировано двое пострадавших: пешеход, которая скончалась на месте до приезда медиков и пассажир а/м Шевролет, который доставлен в лечебное учреждение. Данные участников и обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются. Сотрудниками полиции по факту ДТП будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает облМВД.