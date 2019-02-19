Около Тольятти спасатели в метель несколько часов искали пропавшего рыбака
19 февраля 2019 14:03
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Вечером в понедельник, 18 февраля, снегопад и сильный ветер привели не только к падению рекламных щитов, деревьев и к огромным пробкам, но и к происшествию на воде. Так, двоим тольяттинским спасателям пришлось несколько часов искать пропавшего 56-летнего рыбака.
- Тревогу забили родственники мужчины. Они обратились к спасателям. В итоге экипаж из двоих человек: Михаила Тарасова и Андрея Дугина отправился на снегоходе на розыск пропавшего. Поиски были затруднены метелью, нулевой видимостью и отсутствием связи, однако опыт взял верх. Мужчину нашли, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
По его словам, пропавшего рыбака удалось обнаружить в километре от береговой линии. К этому моменту его уже занесло снегом. По предварительным данным, мужчина не смог самостоятельно вернуться домой, потому что у него случился сердечный приступ. Спасатели доставили его на станцию, а затем передали медикам для оказания необходимой помощи, пишет "КП в Самаре".
Фото: pixabay.com
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