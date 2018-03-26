Около Сызрани обнаружили выброшенные туши телят
26 марта 2018 13:58
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Ветеринарная служба Сызрани вместе с городской администрацией проверила туши телят, которые были выброшены неизвестными в районе старой железнодорожной больницы.
Местные жители обнаружили четыре туши КРС в районе Заусиновсокого оврага. Тела крупного рогатого скота были проверены на заражение сибирской язвой. Результаты экспертизы оказались отрицательными. Трупы животных не представляют вирусной опасности. Сейчас решается вопрос о транспортировки туш в Волжский район Самарской области на утилизацию. Территория, на которой были найдены останки животных продезинфицируют. Как сообщили сотрудники ветстанции, бирки в ушах телят не принадлежат ни одному из зарегистрированных в регионе хозяйств, пишет КТВ-Луч.
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