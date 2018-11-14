Около Сызрани грузовой поезд насмерть сбил женщину

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13 ноября в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Новоспасское подвижным составом травмирован человек. При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что грузовым поездом травмирована 59-летняя местная жительница, которая от полученных травм скончалась на месте.По предварительной информации машинист грузового поезда, заметив женщину, которая шла через железнодорожные пути в неустановленном месте, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.Фото pixabay.com