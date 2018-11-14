Я нашел ошибку
Главные новости: 
КДК РФС оштрафовал
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей из-за поведения фанатов
Для семьи из 4 человек тарифы ЖКХ в среднем вырастут на 150 рублей
Для семьи из 4 человек тарифы ЖКХ в среднем вырастут на 150 рублей
В Минкомсвязи предложили отменить лицензирование CD и DVD
В Минкомсвязи предложили отменить лицензирование CD и DVD
Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии
Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии
ЧП на полигоне под Чапаевском произошло из-за человеческого фактора
ЧП на полигоне под Чапаевском произошло из-за человеческого фактора
Депутаты Самарской Губдумы потребовали больше дней на подготовку ко второму чтению проекта бюджета
Депутаты Самарской Губдумы потребовали больше дней на подготовку ко второму чтению проекта бюджета
В Самаре начали строить подстанции для обеспечения электроснабжения здания «Фабрики Кухни»
В Самаре начали строить подстанцию для обеспечения электроснабжения здания «Фабрики Кухни»
В Самарской области рассмотрели поправки в ряд законопроектов
В Самарской области рассмотрели поправки в ряд законопроектов
сегодня  Среда, 14 ноября, 23:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 68
0.32
EUR 76.76
0.69
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Около Сызрани грузовой поезд насмерть сбил женщину

14 ноября 2018 19:25
152
Около Сызрани грузовой поезд насмерть сбил женщину
Машинист пытался затормозить, но не успел.

13 ноября в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Новоспасское подвижным составом травмирован человек. При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что грузовым поездом травмирована 59-летняя местная жительница, которая от полученных травм скончалась на месте.

По предварительной информации машинист грузового поезда, заметив женщину, которая шла через железнодорожные пути в неустановленном месте, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 ноября 2018  14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим.
На Украине вступил в силу закон об уголовном наказании россиян за въезд в Крым
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим.  Закон
474
9 ноября 2018  19:25
Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы.
В Новокуйбышевске осуждена женщина за попытку пронести наркотики на территорию ИК
Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы.  Закон
462
9 ноября 2018  19:14
Мужчина объяснил свой поступок тем, что
Бывший сотрудник МВД 9 лет проведёт в колонии за убийство гражданской супруги из табельного оружия
Мужчина объяснил свой поступок тем, что "он находился в состоянии сильного душевного волнения".   Закон
414
8 ноября 2018  23:31
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.
В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки в 600 тысяч рублей
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.  Закон
1757
8 ноября 2018  23:21
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.
Проблемный томограф подводит «Современные медицинские технологии» под банкротство
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.  Закон
389
8 ноября 2018  22:52
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар», совершило кражу имущества на 1,232 млн руб.
Полиция заинтересовалась крупной кражей из магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар»
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский... Закон
416
8 ноября 2018  17:35
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.
Прокуратура Сызрани провела проверку по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.  Закон
273
Весь список
Происшествия
14 ноября 2018  22:25
Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии
Свидетель убийства Талькова рассказал подробности трагедии
Убийство произошло 27 лет назад. Происшествия
132
14 ноября 2018  21:54
ЧП на полигоне под Чапаевском произошло из-за человеческого фактора
ЧП на полигоне под Чапаевском произошло из-за человеческого фактора
Пострадали четыре человека. Происшествия
182
14 ноября 2018  19:25
Около Сызрани грузовой поезд насмерть сбил женщину
Около Сызрани грузовой поезд насмерть сбил женщину
Машинист пытался затормозить, но не успел. Происшествия
152
Весь список
Криминал
14 ноября 2018  17:26
В Самаре две несовершеннолетние девушки собирались продать 100 пакетиков с наркотиком
В Самаре две несовершеннолетние девушки собирались продать 100 пакетиков с наркотиком
Устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
152
14 ноября 2018  15:54
В Самаре преступники воровали деньги с банковских счетов граждан
В Самаре преступники воровали деньги с банковских счетов граждан
Вводя граждан в заблуждение, они узнавали реквизиты их банковских карт. Криминал
226
14 ноября 2018  13:10
Житель Безенчука угрожал убить сожительницу из ревности
Житель Безенчука угрожал убить сожительницу из ревности
Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Криминал
233
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
223
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
279
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
771
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
840
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
812
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
845
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
689
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
717
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1126
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1490
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1548
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2677
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет семинар по повышению производительности труда
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные