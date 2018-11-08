Около Сызрани грузовик «Вольво» с полуприцепом врезался в ГАЗель

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В ночь на 8 ноября водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Вольво» в составе с полуприцепом «Ламберет», двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны г.Тольятти в направлении г.Сызрань, на 905 км не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3010 под управлением водителя 1989 года рождения.По предварительным данным сотрудников полиции, от удара автомобиль "ГАЗ-3010" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес" в составе с полуприцепом "ШМИТЦ" под управлением водителя 1961 года рождения. Автомобиль "Вольво" после столкновения так же выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лифан Солано" под управлением водителя 1999 года рождения.В результате ДТП водитель автомашины "Мерседес", а также два пассажира "Лифан" 1990 и 1992 годов рождения были госпитализированы в медучреждение с различными телесными повреждениями. Водитель автомобиля "Вольво", получивший травмы головы и ребер, от госпитализации отказался.По факту аварии в настоящее время проводится проверка, сообщает облМВД.