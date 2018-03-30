Около Сызрани горел дом на 50 кв. метрах

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В четверг, 29 марта по адресу: м.р. Сызранский, с. Ст. Рачейка, ул. Октябрьская, произошел пожар. Горел частный дом на площади 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.