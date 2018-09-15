Около Самары легковушка столкнулась с МАН, погибли водитель и ребенок

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В ночь на 15 сентября водитель автомашины ВАЗ-2106 двигаясь со стороны Самары по автодороге М-5 "Урал" допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем "МАН", двигающимся во встречном направлении.В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир 2004 года рождения, находящиеся в легковом автомобиле, от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка, сообщает облМВД.