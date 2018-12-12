Одна из самарских строительных компаний накопила долг по налогам в размере почти 750 тысяч рублей
12 декабря 2018 11:10
98
Строительная компания на протяжении долгого времени не производила выплат в пользу налоговой службы. Долг организации составил почти 750 тысяч рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении должника было возбуждено исполнительное производство.
Работники Службы предупредили организацию о погашении задолженности в установленный период и о предоставлении платежных документов в отдел судебных приставов. По истечении установленного срока управляющий компанией не погасил долг по налогам и сборам. Судебными приставами в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 52 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями было установлено, что на банковском счете должника имеются денежные средства. Работники Службы вынесли постановления об обращении взыскания на финансы организации, а также запретили вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Примененные меры заставили строительную компанию оплатить образовавшуюся задолженность по налогам и сборам, а также исполнительский сбор, в полном объеме.
Все ограничения в отношении организации были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 декабря 2018 21:55
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра. Закон
480
11 декабря 2018 18:09
Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного. Закон
309
11 декабря 2018 16:27
Преступников установили и задержали на удивление быстро. Закон
316
11 декабря 2018 16:21
Кузьмин вошел в число VIP-жертв самарского мошенника и бывшего трейдера Алексея Верещагина, который, действуя от имени крупных инвестиционных компаний, похищал... Закон
320
10 декабря 2018 16:59
Кириллову вменяют статью "Злоупотребление должностными полномочиями". Закон
389
10 декабря 2018 14:48
Личности вымогателей установлены. Они задержаны. Закон
489
10 декабря 2018 09:27
Деятельность организации приостановлена на 90 суток. Закон
396
Происшествия
12 декабря 2018 13:02
Таможней возбуждено уголовное дело. Происшествия
54
12 декабря 2018 12:53
Автомобиль получил механические повреждения. Происшествия
78
12 декабря 2018 11:58
Водитель попал в больницу. Происшествия
178
Криминал
12 декабря 2018 11:16
Полиция просит очевидцев откликнуться. Криминал
96
12 декабря 2018 09:57
Глава семейства обнаружил пропажу денег из кармана. Криминал
391
11 декабря 2018 13:52
Сначала его телом разбили окно. Криминал
432
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
548
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
879
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
804
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
547
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
575
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
872
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1082
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
962
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1353
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1738
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1811
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3026
Мероприятия