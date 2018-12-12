Одна из самарских строительных компаний накопила долг по налогам в размере почти 750 тысяч рублей

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Строительная компания на протяжении долгого времени не производила выплат в пользу налоговой службы. Долг организации составил почти 750 тысяч рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении должника было возбуждено исполнительное производство.Работники Службы предупредили организацию о погашении задолженности в установленный период и о предоставлении платежных документов в отдел судебных приставов. По истечении установленного срока управляющий компанией не погасил долг по налогам и сборам. Судебными приставами в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 52 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями было установлено, что на банковском счете должника имеются денежные средства. Работники Службы вынесли постановления об обращении взыскания на финансы организации, а также запретили вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.Примененные меры заставили строительную компанию оплатить образовавшуюся задолженность по налогам и сборам, а также исполнительский сбор, в полном объеме.Все ограничения в отношении организации были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.