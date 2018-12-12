ООО «ДК Древо» прокомментировало сообщения о гибели рабочих в Южном городе в Самаре
12 декабря 2018 10:26
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Официальный комментарий компании «Древо» в ответ на публикации о метане в Южном городе."9 ноября 2018 года на строительной площадке микрорайона Южный город произошел несчастный случай: двое строителей при производстве работ погибли в
тепловой камере. Согласно законодательству РФ по факту несчастного случая была создана комиссия и следственный комитет начал проверку. В настоящий момент,
следственные действия не закончены и официального заключения нет.
Однако, некоторые самарские журналисты, не дождавшись официального заключения компетентных органов, опубликовали свою версию событий, снабдив ее оценками условных экспертов, которые утверждают, что на территории микрорайона Южный город происходит выход природного газа метана, что угрожает здоровью жителей микрорайона.
Подчеркиваем, что никаких официальных данных (лабораторные исследования, заключение экспертизы) в подкрепление своей теории издание не приводит. Да и не может привести. Газогеохимические изыскания согласно действующим нормам и правилам (СП 11-102-97) проводятся исключительно на территории бывших отвалов, вблизи коллекторов, подземных газовых коммуникаций, хранилищ промышленных и бытовых отходов, коих на территории микрорайона Южный город нет. Для возникновения природного метана необходимо наличие газогенерирующих грунтов, которых на территории застройки тоже нет. Перед началом застройки любой территории проводятся ее обследования и сбор информации об окружающей среде, в том, числе оценка воздуха и почв. У компании «Древо» имеются результаты всех взятых проб и лабораторных исследований, в которых
уровень оценённых параметров находится в заданных допустимых значениях.
Производство работ в любых подземных камерах неминуемо связано с риском накопления газов. Жертвой отравления может стать любой ответственный сотрудник или гражданин, который будет производить те или иные работы в закрытых колодцах, коллекторах, тепловых камерах или в своем личном погребе, забывая об элементарных правилах технике безопасности. Что вероятно и стало
причиной несчастного случая на строительной площадке.
Еще раз подчеркнём, что официального заключения следствия пока нет".
Пресс-центр ООО «ДК Древо»
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