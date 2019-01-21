Ночью в одном из дворов Самары в снегу застряла «Скорая помощь»
21 января 2019 12:54
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Сразу несколько городских пабликов разместили сообщения от жителей региональной столицы — во дворе ночью застряла «Скорая», пишет ПроГородСамара.
Один из авторов сделал в публикации акцент на равнодушии людей, не кинувшихся на помощь застрявшему спец-автомобилю.
Второй непосредственно участвовал в спасении «Скорой» из снежного плена и даже использовал во время «операции» валявшуюся на балконе новогоднюю ёлку. Этого автора возмутил тот факт, что в машине находилось три мужчины, но вместо того, чтобы вытолкать "Скорую» самостоятельно, они удовлетворились вызовом «аварийки».
Мнения жителей к обоим постам были традиционно полярными. Одни уверены, что в Самаре живут очень отзывчивые люди, и всегда спешат на помощь.
Другие полагают, что врачи сами должны были оперативно решить проблему.
А по мнению третьих — состояние дорог региональной столицы — это зона ответственности не жителей и не специалистов «Скорой помощи.
И только один из комментаторов решил перевести ситуацию в философский позитив.
«И только у русского человека, спустя три недели после нового года, припасена новогодняя ель», - заметил он.
Фото: vk.com/blacklistsmr
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