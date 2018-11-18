Ночью в Сызрани у речпорта опрокинулась Toyota Corolla. Погибли молодые люди
18 ноября 2018 11:38
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Этой ночью в Сызрани произошло страшное ДТП. Авария произошла около двух часов ночи в районе речпорта, на улице Дамбовская.
Водитель Toyota Corolla двигался по дамбе в направлении речного порта. В какой-то момент машина на высокой скорости ушла влево, пробила ограждение, улетела в кювет, где и опрокинулась.
«Водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся на крышу. В момент аварии в салоне автомобиля находились пятеро человек. Двое пассажиров 2000 и 2003 годов рождения погибли, ещё двое пассажиров в тяжелом состоянии. Водитель получил травмы средней степени тяжести», - рассказали корреспонденту КТВ-Луч спасатели.
На месте аварии работали бригады спасателей, пожарных, «Скорой помощи», а также сотрудники ГИБДД.
Сообщается, что заблокированных в салоне авто погибших и одного пострадавшего из искореженного автомобиля спасатели извлекали с помощью специнструментов.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали ДТП.
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