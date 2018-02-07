Ночью в Самаре на 7 просеке тушили пожар в 40 кв. метров

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В ночь на 7 февраля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, 7 просека, 7 проезд, произошел пожар.Горели домашние вещи в гараже на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Они меньше чем за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.