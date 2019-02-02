Ночью в Красноярском районе ГАЗ насмерть сбил пешехода

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Дорожно-транспортное происшествие было задокументировано ночью 2 февраля 2019 года около 03:00 на обводной дороге в Красноярском районе области.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель автомашины "ГАЗ" допустил наезд на мужчину 1973 года рождения, жителя Самары, переходившего проезжую часть. От полученных в результате аварии травм пешеход скончался на месте происшествия.По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области