Ночью в Кинельском районе тушили пожар на 200 кв. метрах

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Горел частный дом.



В ночь на субботу, 10 февраля по адресу: м.р. Кинельский, с. Красная Горка, ул. Крепостная, произошел пожар. Горел частный дом на 200 м2.



На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.



